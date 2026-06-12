Павел Дорофеев установил рекорд «Вегаса» по голам в большинстве в одном Кубке Стэнли

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» оформил дубль. Свой первый гол он забил при игре в большинстве.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Дорофеев забил свой пятый гол в большинстве в этом плей-офф, установив рекорд «Вегаса» по этому показателю за один розыгрыш Кубка Стэнли.
Также Дорофеев забил свой 49-й гол в сезоне (включая регулярку) — это второй результат в истории «Вегаса». Рекорд принадлежит Уильяму Карлссону (50 в сезоне-2017/2018).
В ночь с 11 на 12 июня на льду «Леново Центр» в американском Роли завершился пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Каролины».
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