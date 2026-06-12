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Василевский и Кучеров повторили достижение Ги Лефлёра и Кена Драйдена 1978 года

Василевский и Кучеров повторили достижение Ги Лефлёра и Кена Драйдена 1978 года
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Российские хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и Никита Кучеров во второй раз в одном и том же сезоне стали обладателями призов «Везина Трофи» и «Харт Трофи» соответственно.

Как сообщает Sportsnet Stats на своей странице в социальной сети Х, Василевский и Кучеров стали второй парой, кто выиграл «Везина Трофи» и «Харт Трофи» в одном сезоне дважды в карьере со времён Ги Лефлёра и Кена Драйдена (сезоны-1976/1977 и 1977/1978).

31-летний Андрей Василевский получил награду лучшему вратарю НХЛ за сезон-2025/2026, 32-летний Никита Кучеров был признан самым ценным игроком сезона. Ранее оба хоккеиста становились обладателями указанных наград по итогам сезона-2017/2018.

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