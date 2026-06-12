«Самый важный матч в моей карьере». Свечников — о победе в пятом матче финала Кубка Стэнли

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал победный пятый матч в финальной серии Кубка Стэнли — 2026 с «Вегас Голден Найтс» (4:2, 3-2).
«Думаю, это был самый важный матч, который я провёл в своей карьере, и слава богу, что мы его выиграли. Сейчас все наши мысли уже о следующей игре. Мы понимаем, что нам нужна ещё одна победа, и вся команда полностью сосредоточена на предстоящем матче.
Это была, наверное, самая тяжёлая игра за последние 10 матчей с самого начала сезона. Было непросто, но я всегда стараюсь бороться до конца, что бы ни происходило, и сохранять позитивный настрой. Думаю, именно это и помогло. Я считаю, что провёл лучший сезон в своей карьере, и сейчас у нас лучший результат в плей-офф», — цитирует Свечникова пресс-служба НХЛ.
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