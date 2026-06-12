Стаал уступает только Гретцки по голам среди капитанов НХЛ в первых пяти матчах финала КС
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Нападающий и капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2026 с «Вегас Голден Найтс» (4:2, 3-2) записал на свой счёт заброшенную шайбу. В пяти матчах решающей серии 37-летний форвард забросил шесть шайб.
НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Айкел, Гертл) – 06:52 (pp) 1:1 Стаал (Элерс, Джарвис) – 11:46 2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 31:58 (pp) 3:1 Ахо (Уокер, Мартинук) – 37:51 4:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 51:08 (pp) 4:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 53:49
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Стаал стал четвёртым капитаном в истории НХЛ, кто забросил шесть и более шайб в первых пяти матчах финала Кубка Стэнли. Больше него в истории забрасывал только Уэйн Гретцки (семь шайб в 1985 году за «Эдмонтон Ойлерз»).
Кроме того, Джордан Стаал стал четвёртым хоккеистом в истории НХЛ, кто забивал во всех первых пяти матчах финала Кубка Стэнли. Ранее подобным достижением отметились Циклон Тейлор (1918), Морис Ришар (1951) и Жан Беливо (1956).
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