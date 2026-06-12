Стаал уступает только Гретцки по голам среди капитанов НХЛ в первых пяти матчах финала КС

Нападающий и капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2026 с «Вегас Голден Найтс» (4:2, 3-2) записал на свой счёт заброшенную шайбу. В пяти матчах решающей серии 37-летний форвард забросил шесть шайб.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Стаал стал четвёртым капитаном в истории НХЛ, кто забросил шесть и более шайб в первых пяти матчах финала Кубка Стэнли. Больше него в истории забрасывал только Уэйн Гретцки (семь шайб в 1985 году за «Эдмонтон Ойлерз»).

Кроме того, Джордан Стаал стал четвёртым хоккеистом в истории НХЛ, кто забивал во всех первых пяти матчах финала Кубка Стэнли. Ранее подобным достижением отметились Циклон Тейлор (1918), Морис Ришар (1951) и Жан Беливо (1956).