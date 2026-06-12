Харт установил антирекорд НХЛ по пропущенным шайбам в пяти матчах финала Кубка Стэнли

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Картер Харт пропустил по четыре шайбы в каждом из первых пяти матчах финальной серии Кубка Стэнли — 2026 с «Каролиной Харрикейнз». Это является антирекордом Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает PuckEmpire на своей странице в социальной сети Х.
Картер Харт участвовал во всех пяти матчах финальной серии, где пропускал по четыре шайбы: 5:4, 3:4 ОТ, 5:4 ОТ, 3:5, 2:4.
Харт дебютировал за «Вегас» в середине прошедшего регулярного сезона, вернувшись в НХЛ спустя два сезона, пропущенных из-за обвинений в сексуальном насилии.
В ночь с 11 на 12 июня на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Каролины».
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