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Разрыв между Кучеровым и Макдэвидом в голосовании на «Харт» — минимальный с 2002 года

Разрыв между Кучеровым и Макдэвидом в голосовании на «Харт» — минимальный с 2002 года
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров опередил капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида на 10 баллов в голосовании на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку сезона НХЛ.

Как сообщает Sportsnet Stats на своей странице в социальной сети Х, разрыв в 10 баллов в голосовании на «Харт» между первым и вторым местом стал минимальным с 2002 года, когда вратарь «Монреаль Канадиенс» Жозе Теодор опередил форварда «Калгари Флэймз» Джерома Игинлу только по числу первых мест (при счёте 434:434 по баллам).

В завершившемся регулярном чемпионате Кучеров набрал 130 очков в 76 матчах и вошёл в число лучших бомбардиров лиги.

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