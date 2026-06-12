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Сушинский: Кучеров заслуженно стал самым ценным игроком сезона НХЛ

Сушинский: Кучеров заслуженно стал самым ценным игроком сезона НХЛ
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Чемпион мира Максим Сушинский прокомментировал победу российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова в голосовании на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

«Кучеров заслуженно стал самым ценным игроком сезона НХЛ. Никита не первый год доказывает свою состоятельность в хоккее. Неудивительно это. Он играл на хорошем уровне», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В завершившемся регулярном чемпионате Кучеров набрал 130 очков в 76 матчах и вошёл в число лучших бомбардиров лиги. В борьбе за престижный трофей он опередил форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида и лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.

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