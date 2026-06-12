Андрей Назаров отреагировал на дубли Свечникова и Дорофеева, а также «Харт Трофи» Кучерова

Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на дубли российских нападающих Андрея Свечникова из «Каролины Харрикейнз» и Павла Дорофеева из «Вегас Голден Найтс» в финальной серии Кубка Стэнли — 2026, а также победу российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова в голосовании на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

«Великолепный пятый матч серии финала НХЛ между «Каролиной» и «Вегасом». Шесть заброшенных шайб, больше половина из которых — четыре — в активе наших российских хоккеистов. Андрей Свечников и Павел Дорофеев порадовали дублями, в очередной раз доказав, что россияне находятся в НХЛ на ведущих ролях. Ещё и Никита Кучеров из «Тампы» во второй раз в карьере стал обладателем «Харт Трофи».

Ребята своей игрой, выступлением и достижениями достойно поздравили нашу страну с праздником: Днём России. Пользуясь случаем, тоже поздравляю всех россиян в этот замечательный день. У нас всегда хватало недругов, они по-прежнему есть, но и друзей у России достаточно. Мы, несмотря ни на что, заправим наши огромные грузовики лучшим в мире топливом и продолжим мчаться вперёд. Всех с праздником!» – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.