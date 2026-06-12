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Окулов — о вылете «Авангарда»: мастерство даже «мёртвого» игрока может позволить дотерпеть

Окулов — о вылете «Авангарда»: мастерство даже «мёртвого» игрока может позволить дотерпеть
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Форвард «Авангарда» Константин Окулов высказался о поражении команды в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом» (3-4).

— Одной из причин поражения «Авангарда» в серии с «Локомотивом» многие считают то, что ваш главный тренер Ги Буше слишком перегрузил основных нападающих команды, играл узкой группой игроков, давая им слишком много времени. Вы на себе ощущали усталость в конце серии?
— Во-первых, этот вопрос надо задавать Ги Буше. Во-вторых, я не считаю, что надо оправдываться. Неважно, кто больше играл, кто меньше. Когда остаётся 30 секунд до выхода в финал, уже неважно, устал ты или нет. Мастерство даже «мёртвого», но солидного игрока может позволить дотерпеть это оставшееся время. Поэтому жаловаться на усталость или большее-меньшее игровое время — удел слабых. Наша команда была готова дотерпеть 30 секунд и спокойно сыграть ещё один раунд. Каждый игрок был на это способен, — приводят слова Окулова «Известия».

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