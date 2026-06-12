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Александр Овечкин назвал две сборные, за которые будет болеть на ЧМ-2026

Александр Овечкин назвал две сборные, за которые будет болеть на ЧМ-2026
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, за какие сборные будет переживать на чемпионате мира по футболу — 2026.

«Я буду, скорее всего, болеть за Неймара и за Бразилию. И ещё мне импонирует команда Испании», — приводит слова Овечкина «Кинопоиск».

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026

Ранее Александр Овечкин ответил на вопросы об идеальном российском хоккеисте.

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