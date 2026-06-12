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Пашков: когда в Шипачёве видят чуть ли не спасителя «Салавата», это напоминает психоз

Пашков: когда в Шипачёве видят чуть ли не спасителя «Салавата», это напоминает психоз
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Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал подписание контракта нападающего Вадима Шипачёва с «Салаватом Юлаевым».

«Меня удивил ажиотаж вокруг подписания «Салаватом Юлаевым» Вадима Шипачёва. Шипачёв – один из самых лучших хоккеистов в истории КХЛ, отношусь к нему с большой симпатией.

Но когда пресса видит в нём чуть ли не спасителя «Салавата», это напоминает психоз и вызывает, скорее, улыбку. Послушайте, Вадиму ужу 39 лет, он уже не может тащить на себе команду, как это было в родной «Северстали», СКА и даже московском «Динамо». Если «Салават» считает, что Шипачёв вытянет его из всех проблем, то это заблуждение», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

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