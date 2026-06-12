«Вероятно, самый тупой вопрос». Торторелла — о возможной замене голкипера «Вегаса»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла критически ответил на вопрос о возможной замене голкипера Картера Харта во время пятой игры финальной серии Кубка Стэнли — 2026 с «Каролиной Харрикейнз» (2:4, 2-3).

«Боже, это вероятно, самый тупой вопрос, который я слышал», — приводит слова Тортореллы журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, голкипер «Вегас Голден Найтс» Картер Харт пропустил по четыре шайбы в каждом из первых пяти матчей финальной серии Кубка Стэнли — 2026 с «Каролиной Харрикейнз». Это является антирекордом Национальной хоккейной лиги. Харт дебютировал за «Вегас» в середине прошедшего регулярного сезона, вернувшись в НХЛ спустя два сезона, пропущенных из-за обвинений в сексуальном насилии.