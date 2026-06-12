«Вероятно, самый тупой вопрос». Торторелла — о возможной замене голкипера «Вегаса»
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла критически ответил на вопрос о возможной замене голкипера Картера Харта во время пятой игры финальной серии Кубка Стэнли — 2026 с «Каролиной Харрикейнз» (2:4, 2-3).
НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Айкел, Гертл) – 06:52 (pp) 1:1 Стаал (Элерс, Джарвис) – 11:46 2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 31:58 (pp) 3:1 Ахо (Уокер, Мартинук) – 37:51 4:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 51:08 (pp) 4:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 53:49
«Боже, это вероятно, самый тупой вопрос, который я слышал», — приводит слова Тортореллы журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х.
Напомним, голкипер «Вегас Голден Найтс» Картер Харт пропустил по четыре шайбы в каждом из первых пяти матчей финальной серии Кубка Стэнли — 2026 с «Каролиной Харрикейнз». Это является антирекордом Национальной хоккейной лиги. Харт дебютировал за «Вегас» в середине прошедшего регулярного сезона, вернувшись в НХЛ спустя два сезона, пропущенных из-за обвинений в сексуальном насилии.
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