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Алексей Терещенко: заслуженный «Харт Трофи» для Кучерова — потрясающий игрок

Алексей Терещенко: заслуженный «Харт Трофи» для Кучерова — потрясающий игрок
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о победе российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в голосовании на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

«Конечно, заслуженный «Харт Трофи» для Никиты. Он на протяжении многих лет держит свой уровень. Потрясающий и большой игрок. Если судить по регулярному чемпионату, конечно, заслуженно — 130 очков. Он уже больше семи лет постоянно набирает больше 100 очков — потрясающе! Молодец! Мои поздравления и так держать», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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