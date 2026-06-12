Алексей Терещенко: заслуженный «Харт Трофи» для Кучерова — потрясающий игрок

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о победе российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в голосовании на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

«Конечно, заслуженный «Харт Трофи» для Никиты. Он на протяжении многих лет держит свой уровень. Потрясающий и большой игрок. Если судить по регулярному чемпионату, конечно, заслуженно — 130 очков. Он уже больше семи лет постоянно набирает больше 100 очков — потрясающе! Молодец! Мои поздравления и так держать», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.