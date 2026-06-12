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«Хорошо, что в НХЛ нет русофобии». Крикунов — о завоевании Кучеровым «Харт Трофи»

«Хорошо, что в НХЛ нет русофобии». Крикунов — о завоевании Кучеровым «Харт Трофи»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о завоевании нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым приза самому ценному игроку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Харт Трофи».

«Кучеров каждый год играет отлично, но в этом году получил признание в виде приза. Заслуженная награда, учитывая, что награды в НХЛ просто так не дают. Он же ещё подвинул двух канадцев, так что Кучеров – большой молодец и провёл действительно выдающийся сезон. Хорошо, что в НХЛ нет русофобии», – приводит слова Крикунова Metaratings.

В завершившемся регулярном чемпионате Кучеров набрал 130 очков в 76 матчах и вошёл в число лучших бомбардиров лиги.

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