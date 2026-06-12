Сергей Брылин заявил, что Антон Силаев не будет участвовать в лагере развития «Нью-Джерси»

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин рассказал о формате лагеря развития клуба в текущем межсезонье.

«То что я слышал, в этом году было принято решение пригласить в лагерь развития ребят, которых выберут на предстоящем драфте и выбрали в прошлом году. Лагерь будет очень маленький, проработает пару дней. Понятно, были проблемы с визами, перелётами, так как такое время, чемпионат мира [по футболу], ожидается много людей.

Силаев в этом лагере участвовать не будет, так как наш клуб выбрал его на драфте два года назад. Да и он на контракте, поэтому он приедет ближе к открытию тренировочного лагеря», — приводит слова Брылина ТАСС.

«Нью-Джерси» подписал контракт новичка с защитником Антоном Силаевым 1 июня 2026 года.