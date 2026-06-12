Олимпийский чемпион: в Гатиятулине Казань видит нового Зинэтулу Билялетдинова

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил продление контракта главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина.

— Самая последняя новость – продление контракта Анвара Гатиятулина с «Ак Барсом». Честно говоря, не совсем понятно, почему клуб всё это время ждал, продолжение сотрудничества с тренером после выхода в финал плей-офф напрашивалось. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

На мой взгляд, в Гатиятулине Казань видит нового Зинэтулу Билялетдинова. Здесь работает фактор как Татарстана, так и вдумчивой внутренней работы – не на потеху публике, а на результат. Именно этим Билялетдинов и вписал своё имя золотыми буквами в историю хоккея Татарстана и всей России.

— Вы не соглашаетесь с теми критиками, которые утверждали, что хоккеисты «Ак Барса» весь сезон играли сами по себе – независимо от тренерского штаба?

— Читал такие высказывания в прессе, на мой взгляд, они попахивают непрофессионализмом. В большом хоккее нельзя дойти до финала, если команда не управляется тренерским штабом.

Поэтому не надо принижать заслуги Гатиятулина. «Ак Барс» очень тяжело стартовал в чемпионате, но тренерскому штабу удалось выправить команду и довести её до матчей за Кубок Гагарина. Хорошая работа – но и не идеальная, с недостатками, ведь потенциал «Ак Барса» был ещё выше, — цитирует Пашкова Russia-Hockey.