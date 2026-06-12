Магнитогорский «Металлург» и ХК «Сокол» произвели обмен хоккеистами

«Металлург» и ХК «Сокол» произвели обмен: в рамках сделки в Магнитогорск переезжает вратарь Александр Дюбин. Нападающие Иннокентий Рыбин и Алексей Фурса переходят в команду из Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

22-летний Дюбин – уроженец Красноярска и воспитанник местной школы хоккея. Всю свою карьеру вратарь провёл в системе родной команды, начав в школе родного «Сокола», затем он выступал за «Красноярских Рысей» (МХЛ) и фарм-клуб «Сокола» в ВХЛ. В последних двух сезонах был основным вратарём красноярцев. В сезоне-2025/2026 на счету Александра 28 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ при 92,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,31. Всего на уровне ВХЛ у голкипера 106 игр, 45 побед и шесть «сухих» матчей.

23-летний Иннокентий Рыбин в прошлом сезоне провёл за «Металлург» две игры с одной результативной передачей. В ВХЛ форвард выступал за «Магнитку», где в 52 матчах набрал 21 (12+9) очко.

25-летний белорусский форвард Алексей Фурса в минувшем сезоне играл за «Магнитку», где в 56 встречах забросил 13 шайб и отдал семь результативных передач.