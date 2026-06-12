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Нападающий «Каролины» Джордан Стаал установил рекорд НХЛ по голам подряд

Нападающий «Каролины» Джордан Стаал установил рекорд НХЛ по голам подряд
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Нападающий и капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2026 с «Вегас Голден Найтс» записал на свой счёт заброшенную шайбу. 37-летний форвард забивал в каждом из пяти матчей финальной серии.

Как сообщает OptaSTATS на своей странице в социальной сети Х, Стаал установил рекорд НХЛ, став единственным хоккеистом лиги, кто забивал в пяти матчах подряд в возрасте до 20 лет и забрасывал в пяти матчах подряд в возрасте 35 лет и старше. Отмечается, что между этими событиями в карьере Стаала прошло 19 лет.

В ночь с 11 на 12 июня на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Каролины».

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Айкел, Гертл) – 06:52 (pp)     1:1 Стаал (Элерс, Джарвис) – 11:46     2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 31:58 (pp)     3:1 Ахо (Уокер, Мартинук) – 37:51     4:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 51:08 (pp)     4:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 53:49    
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