Нападающий «Каролины» Джордан Стаал установил рекорд НХЛ по голам подряд

Нападающий и капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2026 с «Вегас Голден Найтс» записал на свой счёт заброшенную шайбу. 37-летний форвард забивал в каждом из пяти матчей финальной серии.

Как сообщает OptaSTATS на своей странице в социальной сети Х, Стаал установил рекорд НХЛ, став единственным хоккеистом лиги, кто забивал в пяти матчах подряд в возрасте до 20 лет и забрасывал в пяти матчах подряд в возрасте 35 лет и старше. Отмечается, что между этими событиями в карьере Стаала прошло 19 лет.

В ночь с 11 на 12 июня на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Каролины».