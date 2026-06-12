Ротенберг — о Путине: очень рады, что Владимир Владимирович поддерживает хоккей

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за его поддержу хоккея и спорта.

«Мы очень рады, что Владимир Владимирович сам ходит на лёд, поддерживает хоккей и другие виды спорта. Это личный пример каждому, как можно развиваться и осваивать любую профессию, не забывая о спорте. Знания очень важны, нужно учиться хорошо, потому что без знаний не добиться успеха в жизни. Но самое главное — здоровье, поэтому надо заниматься спортом. Начинайте каждое утро с зарядки, берите пример с нашего президента», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».