Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ему, конечно, Билялетдинов помогает». Крикунов — о контракте Гатиятулина с «Ак Барсом»

«Ему, конечно, Билялетдинов помогает». Крикунов — о контракте Гатиятулина с «Ак Барсом»
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил продление контракта главного тренера Анвара Гатиятулина с «Ак Барсом».

— Как оцените решение «Ак Барса» переподписать контракт с Гатиятулиным?
— Логичное решение. Да, после серебра могли быть сомнения. Но команда вышла в финал, и это хороший результат. Второе место тоже не так просто выиграть, тем более боролись за первое. Поэтому логично, что дали новый контракт.

— Есть мнение, что Гатиятулин лишь пытается скопировать стиль Билялетдинова, а Зинэтула Хайдарович и вовсе фактически руководит командой из ложи. Как к нему относитесь?
— Конечно, Хайдарыч (Зинэтула Билялетдинов) помогает, но руководить можно, только когда на лавке стоишь. И команда показывает хоккей, похожий на тот, что ставил Билялетдинов. В плей‑офф все играют от обороны. Но именно что похож, потому что сейчас хоккей стал другой, — цитирует Крикунова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Олимпийский чемпион: в Гатиятулине Казань видит нового Зинэтулу Билялетдинова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android