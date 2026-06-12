«Ему, конечно, Билялетдинов помогает». Крикунов — о контракте Гатиятулина с «Ак Барсом»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил продление контракта главного тренера Анвара Гатиятулина с «Ак Барсом».

— Как оцените решение «Ак Барса» переподписать контракт с Гатиятулиным?

— Логичное решение. Да, после серебра могли быть сомнения. Но команда вышла в финал, и это хороший результат. Второе место тоже не так просто выиграть, тем более боролись за первое. Поэтому логично, что дали новый контракт.

— Есть мнение, что Гатиятулин лишь пытается скопировать стиль Билялетдинова, а Зинэтула Хайдарович и вовсе фактически руководит командой из ложи. Как к нему относитесь?

— Конечно, Хайдарыч (Зинэтула Билялетдинов) помогает, но руководить можно, только когда на лавке стоишь. И команда показывает хоккей, похожий на тот, что ставил Билялетдинов. В плей‑офф все играют от обороны. Но именно что похож, потому что сейчас хоккей стал другой, — цитирует Крикунова «Матч ТВ».