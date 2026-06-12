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Окулов — об отстранении России: пропустить ЮЧМ и МЧМ в два раза обидней, чем взрослый ЧМ

Окулов — об отстранении России: пропустить ЮЧМ и МЧМ в два раза обидней, чем взрослый ЧМ
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Нападающий «Авангарда» Константин Окулов высказался об отстранении России от международных соревнований.

— Сборная России по-прежнему отстранена от международных соревнований. Но в мае наконец разбанили белорусских юниоров. У вас появилась надежда, что в обозримом будущем допустят и нас и вы ещё получите шанс сыграть на чемпионате мира?
— Если это произойдёт, я буду безумно рад. И я уже рад, что юниорская сборная Белоруссии получила допуск. Хочется, чтобы хотя бы и наши ребята молодые быстрее были допущены. Потому что юниорский и молодёжный чемпионаты мира у многих ребят могут быть всего один раз в карьере. И пропустить их даже в два раза обидней, чем для взрослых хоккеистов пропустить взрослый чемпионат мира. Поэтому переживаю за молодёжь. Но и сам, конечно, был бы рад ещё раз съездить на чемпионат мира, прочувствовать его атмосферу, выйти со своим флагом, гербом и сыграть за сборную России, — приводят слова Окулова «Известия».

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