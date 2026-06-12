Кожeвников: Кучеров в этом сезоне НХЛ играл лучше, чем Макдэвид и Маккиннон

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о завоевании нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым приза самому ценному игроку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Харт Трофи».

«Кучеров – великий хоккеист, который достоин второй награды. Талант от природы, спасибо родителям за такого игрока. Никита в этом сезоне играл лучше, чем Макдэвид и Маккиннон. Это же не мы выбирали, а люди, которые видели Кучерова весь сезон и понимают в хоккее. Никита творил чудеса, настоящий кудесник», – приводит слова Кожевникова Metaratings.

В завершившемся регулярном чемпионате Кучеров набрал 130 очков в 76 матчах и вошёл в число лучших бомбардиров лиги. В борьбе за престижный трофей он опередил форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида и лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.