Валерий Каменский: Кучеров лишний раз доказывает, что хоккей — спорт номер один

Вице‑президент по развитию КХЛ, олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал победу российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в голосовании на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

«Все любители хоккея, болельщики и вся Россия рада за Никиту. Он самый лучший в этом году. Хочется поздравить от имени всех легенд хоккея. Это большая награда. Лишний раз доказывает, что в России рождаются хоккейные звёзды, а хоккей — спорт номер один. Желаю ему дальнейших успехов. Он подтверждает свой класс каждый год, борется за «Харт Трофи». Желаю играть как можно дольше, чтобы радовать себя и болельщиков», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.