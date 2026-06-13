Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Валерий Каменский: Кучеров лишний раз доказывает, что хоккей — спорт номер один

Валерий Каменский: Кучеров лишний раз доказывает, что хоккей — спорт номер один
Комментарии

Вице‑президент по развитию КХЛ, олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал победу российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в голосовании на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

«Все любители хоккея, болельщики и вся Россия рада за Никиту. Он самый лучший в этом году. Хочется поздравить от имени всех легенд хоккея. Это большая награда. Лишний раз доказывает, что в России рождаются хоккейные звёзды, а хоккей — спорт номер один. Желаю ему дальнейших успехов. Он подтверждает свой класс каждый год, борется за «Харт Трофи». Желаю играть как можно дольше, чтобы радовать себя и болельщиков», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Кучеров выиграл самую престижную награду НХЛ! Игнорировать достижения Никиты было нельзя
Кучеров выиграл самую престижную награду НХЛ! Игнорировать достижения Никиты было нельзя
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android