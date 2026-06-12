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«Это была моя худшая игра за весь плей-офф». Элерс — о пятом матче финальной серии КС

«Это была моя худшая игра за весь плей-офф». Элерс — о пятом матче финальной серии КС
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Николай Элерс оценил свою игру в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:2, 3-2). В этой встрече форвард отметился тремя результативными передачами.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Айкел, Гертл) – 06:52 (pp)     1:1 Стаал (Элерс, Джарвис) – 11:46     2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 31:58 (pp)     3:1 Ахо (Уокер, Мартинук) – 37:51     4:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 51:08 (pp)     4:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 53:49    

«Пожалуй, это была моя худшая игра за весь плей-офф… Я рад, но не очень хочу видеться с отцом после сегодняшней игры», — приводит слова Элерса Sportsnet в социальной сети Х.

В текущем плей-офф на счету 30-летнего хоккеиста 17 матчей, в которых он отметился семью заброшенными шайбами и 10 результативными передачами при показателе полезности «+8». В регулярном чемпионате он провёл 82 игры и набрал 71 (26+45) очко.

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