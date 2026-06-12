«Это была моя худшая игра за весь плей-офф». Элерс — о пятом матче финальной серии КС

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Николай Элерс оценил свою игру в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:2, 3-2). В этой встрече форвард отметился тремя результативными передачами.

«Пожалуй, это была моя худшая игра за весь плей-офф… Я рад, но не очень хочу видеться с отцом после сегодняшней игры», — приводит слова Элерса Sportsnet в социальной сети Х.

В текущем плей-офф на счету 30-летнего хоккеиста 17 матчей, в которых он отметился семью заброшенными шайбами и 10 результативными передачами при показателе полезности «+8». В регулярном чемпионате он провёл 82 игры и набрал 71 (26+45) очко.