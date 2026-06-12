Генменеджер «Колорадо» Сакик ответил на вопрос о составе команды на сезон-2026/2027

Генеральный менеджер и президент «Колорадо Эвеланш» по хоккейным операциям Джо Сакик высказал о составе команды на следующий сезон.

«Мы могли бы запаниковать, попытаться всё разрушить и начать сначала… Последние два дедлайна по обмену игроков были нужны не только для того чтобы в течение нескольких лет бороться с этой командой и попытаться выиграть Кубок Стэнли — это и есть наша цель», — приводит слова Сакика DNVR Avalanche в социальной сети Х.

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Колорадо» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 121 очко. В плей-офф «лавины» дошли до полуфинала, где проиграли в серии «Вегас Голден Найтс» со счётом 0-4.