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Главный тренер «Каролины»: я играл против Стаала в 2009 году, это было не очень хорошо

Главный тренер «Каролины»: я играл против Стаала в 2009 году, это было не очень хорошо
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор ответил на вопрос, что было бы, если бы он из 2006 года встретился с нападающим «ураганов» Джорданом Стаалом в 2026-м.

«Что ж, могу сказать, что не забыл те годы, кажется, я играл против Джордана Стаала в 2009 году, это было не очень хорошо. Так что думаю, этим я и отвечу на ваш вопрос. Оставлю это на ваше усмотрение», — приводит слова Бриндамора журналист Сэм Лен на своей странице в социальной сети Х.

В текущем плей-офф 37-летний форвард провёл 18 матчей, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами при показателе полезности «+6».

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