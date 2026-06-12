«Мы здесь играем на победу». Форвард «Каролины» Ахо — о пятом матче финала Кубка Стэнли

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо прокомментировал победу в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2026 с «Вегас Голден Найтс» (4:2, 3-2).

«Мы здесь играем на победу. Был так же рад, когда Свечи [Андрей Свечников] забил, как и когда забил сам», — приводит слова Ахо Sportsnet в социальной сети Х.

По итогам регулярного чемпионата «Каролина» заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 113 очков. В первом раунде плей-офф «Харрикейнз» победили «Оттаву Сенаторз» (4-0), на стадии 1/4 финала «ураганы» оказались сильнее «Филадельфии Флайерз» (4-0), а в полуфинальной серии «Каролина» обыграла «Монреаль Канадиенс» (4-1).