«Мы здесь играем на победу». Форвард «Каролины» Ахо — о пятом матче финала Кубка Стэнли
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо прокомментировал победу в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2026 с «Вегас Голден Найтс» (4:2, 3-2).
НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Айкел, Гертл) – 06:52 (pp) 1:1 Стаал (Элерс, Джарвис) – 11:46 2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 31:58 (pp) 3:1 Ахо (Уокер, Мартинук) – 37:51 4:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 51:08 (pp) 4:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 53:49
«Мы здесь играем на победу. Был так же рад, когда Свечи [Андрей Свечников] забил, как и когда забил сам», — приводит слова Ахо Sportsnet в социальной сети Х.
По итогам регулярного чемпионата «Каролина» заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 113 очков. В первом раунде плей-офф «Харрикейнз» победили «Оттаву Сенаторз» (4-0), на стадии 1/4 финала «ураганы» оказались сильнее «Филадельфии Флайерз» (4-0), а в полуфинальной серии «Каролина» обыграла «Монреаль Канадиенс» (4-1).
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