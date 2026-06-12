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Квартальнов рассказал, что хотел оставить Горбенко в штабе минского «Динамо»

Квартальнов рассказал, что хотел оставить Горбенко в штабе минского «Динамо»
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Бывший главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов, ныне возглавляющий «Локомотив», заявил, что оставил бы в белорусском клубе своего помощника Игоря Горбенко. Напомним, в феврале стало известно, что Горбенко покинул «Динамо», а позже рассказал, что при этом не имел конфликтов с игроками команды.

«Эта история может быть правильной или нет, мы можем говорить об этом как угодно, но решение принимают руководители, спрашивать нужно у них. Иногда происходят такие вещи, которым нет объяснения, а у руководителей они есть.

Вот Джон Торторелла принял «Вегас», как это можно объяснить? Мы можем говорить всё что угодно. Горбенко бы, конечно, нам пригодился, я бы его оставил, но ещё раз скажу, решение принимают руководители клуба. Такое бывает и по всем клубам лиги очень часто.

Мнение есть всегда, но ты же работаешь в команде. Есть корпоративная этика. Решение принимают в руководстве, они это делают по каким-то причинам. Правильные ли они или нет — это уже другой вопрос», — приводит слова Квартальнова ТАСС.

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