Рыбин: Кучеров — лучший хоккеист НХЛ сейчас, может, и мира

Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин высказался о завоевании нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым приза самому ценному игроку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Харт Трофи».

«Это событие и для Никиты, и для всего хоккея. Потому что Кучеров шёл к этому трофею очень прилично, пока не заболел, набирал по три-четыре, а то и пять очков. Была стабильность, всем скептикам показал, что он лучший. Ему было всё равно, это машина. Да, он не самый скоростной игрок, но хоккейный IQ у него зашкаливает.

Все, наверное, рассчитывали на победу Макдэвида. Но канадец, как мне кажется, воспользовался отсутствием Кучерова и за счёт матчей какие-то очки добрал и обогнал. Однако специалисты рассудили так. Я рад этому. Это хорошо повлияет на популяризацию хоккея у наших ребят, которые смогут порадоваться за нашего парня. Это сейчас лучший хоккеист НХЛ, может, и мира», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

В сезоне-2025/2026 Кучеров сыграл 76 матчей в регулярном чемпионате, забросил 44 шайбы и отдал 86 голевых передач.