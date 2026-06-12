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Вратарь «Локомотива» Исаев: Алтай — место силы, там наполняешься жизненной энергией

Вратарь «Локомотива» Исаев: Алтай — место силы, там наполняешься жизненной энергией
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Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев поделился своими эмоциями после рождения сына и рассказал о своём предстоящем отпуске.

– У вас родился сын. Это самое большое счастье?
– Безусловно. Это главная награда в жизни. Незабываемые эмоции.

– Как вам роль отца?
– Я ещё учусь. Бывают моменты, когда тяжело, но каждый новый день приносит что-то особенное. Это большое счастье.

– В связи с рождением ребёнка пока нет планов на отпуск?
– Мы поедем в июле в Турцию, всё-таки решили съездить отдохнуть. А затем снова поеду на Алтай.

– Знаю, что вам очень понравилось на Алтае прошлым летом. Что зацепило?
– Это иной отдых, чем в Турции или в любом подобном месте. Это другие эмоции, там другой воздух. Я не любитель лежачего отдыха, мне нужно двигаться. В Ярославле занимаю себя футболом или паделом.

На Алтае можно покататься на квадроциклах, заняться восхождением к горным озёрам. Очень запомнились вечера на берегу журчащей горной реки, такой кайф. Это место силы, там наполняешься жизненной энергией — даже просто от нахождения в этом месте. Бывает просто стоишь, смотришь вокруг — и хорошо, — приводит слова Исаева сайт КХЛ.

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