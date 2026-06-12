Канцеров — о переходе из «Металлурга» в «Чикаго»: было нелегко, но и не слишком сложно

Бывший форвард «Металлурга» Роман Канцеров прокомментировал переход в «Чикаго Блэкхоукс». 21-летний россиянин ранее подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги.

«Когда смотришь дома нарезки матчей НХЛ, иногда думаешь: «Да, может быть, я смогу делать то же самое». Иногда я чувствую себя уверенно.

Уехать из КХЛ и России было нелегко, но и не слишком сложно. Конечно, это мой дом, но я хочу играть в лучшей лиге мира. Очень горжусь тем, что подписал контракт», – приводит слова Канцерова The Athletic.

В минувшем сезоне КХЛ Роман набрал 64 (36+28) очка в 63 матчах в регулярном чемпионате, а также 8 (4+4) очков за 15 игр в плей-офф.