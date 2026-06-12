Айкел — седьмой игрок в истории НХЛ с 20+ ассистами в двух и более розыгрышах Кубка Стэнли

Форвард «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел сделал две результативные передачи в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2:4, 2-3). Таким образом, на счету 29-летнего американца стало 22 (2+20) очка в 21 игре в текущем плей-офф НХЛ.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Айкел стал седьмым игроком в истории лиги, как минимум дважды сделавшим по 20+ ассистов в розыгрышах Кубка Стэнли (впервые — в 2023 году). Также в списке находятся Уэйн Гретцки (шесть таких розыгрышей), Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль (оба — «Эдмонтон Ойлерз», по три), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», два), Марк Мессье и Даг Гилмор (по два).
Отметим, Джек занимает второе место в гонке бомбардиров розыгрыша, уступая лишь одноклубнику Митчеллу Марнеру (29 очков в 21 матче).
- 12 июня 2026
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