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Айкел — седьмой игрок в истории НХЛ с 20+ ассистами в двух и более розыгрышах Кубка Стэнли

Айкел — седьмой игрок в истории НХЛ с 20+ ассистами в двух и более розыгрышах Кубка Стэнли
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Форвард «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел сделал две результативные передачи в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2:4, 2-3). Таким образом, на счету 29-летнего американца стало 22 (2+20) очка в 21 игре в текущем плей-офф НХЛ.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Айкел, Гертл) – 06:52 (pp)     1:1 Стаал (Элерс, Джарвис) – 11:46     2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 31:58 (pp)     3:1 Ахо (Уокер, Мартинук) – 37:51     4:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 51:08 (pp)     4:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 53:49    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Айкел стал седьмым игроком в истории лиги, как минимум дважды сделавшим по 20+ ассистов в розыгрышах Кубка Стэнли (впервые — в 2023 году). Также в списке находятся Уэйн Гретцки (шесть таких розыгрышей), Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль (оба — «Эдмонтон Ойлерз», по три), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», два), Марк Мессье и Даг Гилмор (по два).

Отметим, Джек занимает второе место в гонке бомбардиров розыгрыша, уступая лишь одноклубнику Митчеллу Марнеру (29 очков в 21 матче).

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