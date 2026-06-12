«Величайший игрок». Щитов — о завоевании Кучеровым «Харт Трофи»

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о вручении «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову.

«Кучеров — один из лучших игроков НХЛ. Он достоин этой награды. Не получилось обойти по очкам Макдэвида, но Никита показывает феноменальную игру. Очень интересный и креативный форвард. Да, не удалось выиграть Кубок Стэнли, но индивидуальный приз — это тоже здорово. Это показывает, что его заслуги ценят и отмечают люди. Это здорово и для нашего хоккея, что игроки прославляют Россию на самом высоком уровне.

Кучеров уже в списке лучших хоккеистов в истории России. По-моему, никому больше из наших игроков не удавалось набирать столько очков на протяжении шести-семи сезонов. Только представьте, что он не уходит с матчей без очков. И это в такой высочайшей конкуренции, где собраны лучшие игроки. Его опекают, действуют персонально, но он находит лазейки. Это фантастика. Величайший игрок. Если травмы обойдут его стороной, то он продолжит штамповать голы и передачи», — приводит слова Щитова «Советский спорт».

Кучеров уже признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ в 2019 году.