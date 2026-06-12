Пашков — о московском «Динамо»: пришло время кардинального обновления

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о селекции московского «Динамо» и выразил мнение, что пришло время кардинального обновления.

– Что скажете о селекции родного «Динамо»?

– Пока у нашей команды всё идёт со скрипом, есть приобретения, но есть и существенные потери.

Пятилетка Алексея Кудашова подошла в «Динамо» к концу. Результаты, увы, скромные, а самое главное, что пришло время кардинального обновления. Думаю, что в предстоящем сезоне «Динамо» скромными будут и ожидания. Состав у нас средний, большого пласта молодёжи не просматривается. Болельщикам надо настраиваться на перестройку, — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.