Элерс повторил рекорд «Каролины» по очкам за один финал Кубка Стэнли
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Николай Элерс сделал три голевые передачи в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (4:2, 3-2). Таким образом, на счету 30-летнего датчанина стало 8 (3+5) очков в этой серии.
НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Айкел, Гертл) – 06:52 (pp) 1:1 Стаал (Элерс, Джарвис) – 11:46 2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 31:58 (pp) 3:1 Ахо (Уокер, Мартинук) – 37:51 4:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 51:08 (pp) 4:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 53:49
Как сообщает пресс-служба НХЛ, он повторил рекорд «Харрикейнз» по очкам за один Кубок Стэнли. Достижение принадлежит Эрику Стаалу и было установлено в 2006 году. Отметим, Джордан Стаал также может превзойти результат своего брата. На его счету 7 (6+1) очков в этой финальной серии.
В текущем плей-офф на счету Элерса 17 матчей, в которых он отметился семью заброшенными шайбами и 10 результативными передачами при показателе полезности «+8».
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