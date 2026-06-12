Элерс повторил рекорд «Каролины» по очкам за один финал Кубка Стэнли

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Николай Элерс сделал три голевые передачи в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (4:2, 3-2). Таким образом, на счету 30-летнего датчанина стало 8 (3+5) очков в этой серии.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, он повторил рекорд «Харрикейнз» по очкам за один Кубок Стэнли. Достижение принадлежит Эрику Стаалу и было установлено в 2006 году. Отметим, Джордан Стаал также может превзойти результат своего брата. На его счету 7 (6+1) очков в этой финальной серии.

В текущем плей-офф на счету Элерса 17 матчей, в которых он отметился семью заброшенными шайбами и 10 результативными передачами при показателе полезности «+8».