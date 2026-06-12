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Квартальнов — о штабе «Локомотива»: Бабенко пригласили до меня. Надеюсь, останется Звягин

Квартальнов — о штабе «Локомотива»: Бабенко пригласили до меня. Надеюсь, останется Звягин
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Новый главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос, кто войдёт в его тренерский штаб.

«Насколько знаю, Юрия Бабенко пригласили в команду до меня. Надеюсь, что останется Сергей Звягин, с которым ведутся переговоры. Руководители клуба общаются с другими ребятами, пока не могу назвать конкретных имен. Всё в процессе», — приводит слова Квартальнова ТАСС.

Ранее 60-летний специалист уже возглавлял «Локомотив» в период с 2017 по 2019 год, в последнее время был наставником минского «Динамо», а также главным тренером сборной Беларуси. Предыдущим местом работы Бабенко был СКА, где он ассистировал Игорю Ларионову.

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