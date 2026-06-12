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Минское «Динамо» объявило о продлении контракта с канадским защитником Таем Смитом

Минское «Динамо» объявило о продлении контракта с канадским защитником Таем Смитом
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Защитник Тай Смит заключил новый контракт с минским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с игроком рассчитано на три сезона.

«До скорой встречи в Минске, Тай», — говорится в сообщении «Динамо».

26-летний канадец присоединился к белорусской команде перед стартом сезона-2025/2026. В регулярном чемпионате Смит провёл 68 матчей, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 41 результативной передачей при коэффициенте полезности «+21». В плей-офф на его счету восемь игр и четыре ассиста.

В свой первый же год в лиге Тай стал лучшим бомбардиром-защитником команды и рекордсменом по набранным очкам среди защитников «зубров» за один сезон.

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