Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Демидов и Никишин вошли в символическую сборную новичков сезона НХЛ

Демидов и Никишин вошли в символическую сборную новичков сезона НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов и защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин вошли в символическую сборную новичков по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х.

В сборную также попали чешский вратарь «Монреаля» Якуб Добеш, канадский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер, канадский форвард «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке и американский нападающий «Сент-Луис Блюз» Джимми Снаггеруд.

В регулярном чемпионате 20-летний Демидов провёл 82 матча, в которых забросил 19 шайб и сделал 43 голевые передачи. 24-летний Никишин в 81 игре отметился 11 голами и 22 ассистами.

Материалы по теме
Демидов: я хочу остаться в «Монреале», команда способна выиграть не один Кубок Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android