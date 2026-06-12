Демидов и Никишин вошли в символическую сборную новичков сезона НХЛ

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов и защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин вошли в символическую сборную новичков по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х.

В сборную также попали чешский вратарь «Монреаля» Якуб Добеш, канадский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер, канадский форвард «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке и американский нападающий «Сент-Луис Блюз» Джимми Снаггеруд.

В регулярном чемпионате 20-летний Демидов провёл 82 матча, в которых забросил 19 шайб и сделал 43 голевые передачи. 24-летний Никишин в 81 игре отметился 11 голами и 22 ассистами.