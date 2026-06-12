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«Вообще всё равно». Рыбин — о новом формате Матча звёзд НХЛ

«Вообще всё равно». Рыбин — о новом формате Матча звёзд НХЛ
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Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин высказался о новом формате Матча звёзд НХЛ. В 2027 году в Матче звёзд примут участие команды, составленные из игроков Канады, США, Финляндии, Швеции и остального мира. Они проведут круговой турнир в формате 3x3, матчи будут продолжаться пять минут.

«Матч звёзд для меня не представляет никакого интереса. Туда игроки приезжают так, шайбу покатать. Да, для болельщиков это круто — взять автограф, сфотографироваться, увидеть кумира. Но для меня как хоккеиста, тренера никакой значимости, ценности он не несёт. Так что никак не надо на это реагировать. Вообще всё равно. Кучеров всё доказал. Относите его куда угодно, хоть в остальной мир, но он всё равно лучший, доказывая это своей игрой», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

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