Форвард «Локомотива» Кузин — о Радулове: с ним можно зарубиться во что угодно

Нападающий «Локомотива» Артём Кузин высоко отозвался о своём партнере по команде форварде Александре Радулове.

– В нашем прошлом интервью вы назвали крики Александра Радулова «мотивационным посылом». В плей-офф слышали эти посылы чаще, чем в регулярке?

– Да, Радулов орал чуть больше, но эта мотивация шла исключительно на пользу команде. Он желает нам только добра, все в «Локомотиве» понимают это и внимательно его слушают. Подсказки такого великого хоккеиста дорогого стоят.

– Вы практически в два раза младше Александра. Впечатляет, что в 39 лет хоккеист может быть одним из лучших игроков во всей лиге?

– Меня это действительно сильно удивляет, и не только в игровом плане – в быту тоже. Как он живёт, общается, проводит свободное время…

Радулов максимально любит хоккей и спорт в целом, с ним можно зарубиться во что угодно – начиная с того, кто попадёт бумажкой в мусорку с 10 метров. Александр везде включится на полную, так что он показывает свои эмоции не только на льду. Смотря на него, ты хочешь быть таким же «игровым». Показывать подобный класс в 39 лет – это просто потрясающе!

– В чём секрет его спортивного долголетия?

– Обычная работа. Он тренируется на протяжении всей жизни. Если сравнивать его тренировочный процесс с моим, то Александр не уступит мне в силовых и взрывных показателях. Радулов покажет тот же результат, а может даже лучше, потому что он постоянно пашет, и это не уходит впустую, – приводит слова Кузина сайт МХЛ.