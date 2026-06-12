Черкас: Кучеров вписал себя больше в историю НХЛ, чем в российский хоккей

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о вручении «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку сезона Национальной хоккейной лиги нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову.

«Кучеров — один из ведущих хоккеистов НХЛ. Здорово играет, заметен, поэтому он заслуженно получил приз. Тут даже не может быть никаких вопросов по выбору.

Прямо сейчас Кучеров — сильнейший российский хоккеист. Там очень неплохо играют Свечников и Дорофеев, но Никита сильнее. Кучеров вписал себя больше в историю НХЛ, чем в российский хоккей. Раскрылся он там.

К сожалению, сборная России не играет. Так бы он показал мастерство и на уровне национальной команды», – приводит слова Черкаса «Советский спорт».