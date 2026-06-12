Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василевский и Кучеров попали в символическую сборную сезона НХЛ

Василевский и Кучеров попали в символическую сборную сезона НХЛ
Комментарии

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и его одноклубник нападающий Никита Кучеров вошли в символическую сборную по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х.

Также в сборную попали американский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски и канадский защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и американский нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон.

Во вторую команду сезона вошли вратарь Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз»); защитники Расмус Далин («Баффало Сэйбрз») и Эван Бушар («Эдмонтон»); нападающие Коул Кофилд («Монреаль Канадиенс»), Натан Маккиннон («Колорадо») и Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).

Материалы по теме
Кучеров выиграл самую престижную награду НХЛ! Игнорировать достижения Никиты было нельзя
Кучеров выиграл самую престижную награду НХЛ! Игнорировать достижения Никиты было нельзя
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android