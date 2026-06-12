Василевский и Кучеров попали в символическую сборную сезона НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и его одноклубник нападающий Никита Кучеров вошли в символическую сборную по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х.

Также в сборную попали американский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски и канадский защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и американский нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон.

Во вторую команду сезона вошли вратарь Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз»); защитники Расмус Далин («Баффало Сэйбрз») и Эван Бушар («Эдмонтон»); нападающие Коул Кофилд («Монреаль Канадиенс»), Натан Маккиннон («Колорадо») и Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).