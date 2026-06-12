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«Марсель» подписал экс-форварда «Сибири» и «Адмирала» Семёна Иванова

«Марсель» подписал экс-форварда «Сибири» и «Адмирала» Семёна Иванова
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Бывший нападающий «Сибири» и «Адмирала» Семён Иванов перешёл из «Рубина» в «Марсель». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

«После 437 матчей в ВХЛ (втором по силе дивизионе России) и трёх сезонов в КХЛ (элитном чемпионате России) российский нападающий Семен Иванов (30 лет, 180 см, 85 кг) присоединяется к «Спартиатам»!

В сезоне-2021/2022 он стал чемпионом ВХЛ, а в сезоне-2022/2023 завоевал бронзовые медали чемпионата. Набрав 32 очка, Иванов стал лучшим бомбардиром своей команды в сезоне-2025/2026», – говорится в заявлении «Марселя» в социальной сети Х.

Во Всероссийской хоккейной лиге Иванов также выступал за «Ермак», новокузнецкий «Металлург» и «Югру».

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