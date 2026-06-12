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Журналист Грегор высказался о запросе Нурса на обмен из «Эдмонтона»

Журналист Грегор высказался о запросе Нурса на обмен из «Эдмонтона»
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Журналист и аналитик НХЛ Джейсон Грегор прокомментировал запрос защитника Дарнелла Нурса на обмен из «Эдмонтон Ойлерз». Ранее появилась информация, что 31-летний хоккеист предоставил список из трёх-пяти команд, которые готов рассмотреть. Срок его соглашения рассчитан до конца сезона-2029/2030.

«Ойлерз» должны принять взвешенное решение, обменивая Нурса. Он всегда готов играть — за последние девять сезонов пропустил всего 18 матчей. Может проводить на льду много времени. Хорошо катается. Физически сильный. Может вносить вклад в атаку в формате «пять на пять».

За последние три сезона он занимает 40-е место среди защитников по очкам в равных составах. Он не защитник номер один, но представляет ценность. «Ойлерз» не могут позволить себе ещё один обмен, подобный обмену Стюарта Скиннера», – приводит слова Грегора Sportskeeda.

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