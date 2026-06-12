Дмитрий Квартальнов рассказал, как договорился о переходе в «Локомотив»

Новый главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов рассказал, как договорился с руководством ярославского клуба о переходе. Специалист был назначен на должность главного тренера «Локомотива» 1 июня.

«Это было уже после окончания плей-офф. Всё получилось как-то быстро — как сезон закончился, через пару дней встретились с Юрием Яковлевым (президентом «Локомотива». — Прим. «Чемпионата»), переговорили и договорились где-то за пару дней», — приводит слова Квартальнова ТАСС.

Ранее 60-летний специалист уже возглавлял «Локомотив» в период с 2017 по 2019 год, в последнее время был наставником минского «Динамо», а также главным тренером сборной Беларуси.