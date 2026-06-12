Форвард «Авангарда» Окулов: Хартли заслуженно выиграл Кубок Гагарина с «Локомотивом»

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов объяснил успех «Локомотива», ставшего обладателем Кубка Гагарина второй год подряд. Омская команда встречалась с ярославским клубом в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ, где проиграла со счётом 3-4.

— У вас есть понимание, за счёт чего «Локомотив» так побеждает в решающие моменты, спасается от поражений в безвыходных ситуациях?

— Они делали то, во что верили, что тренировали изо дня в день. Даже в тех моментах, когда у них что-то не получалось, они продолжали гнуть свою линию и не изменяли себе. Это им дало второе чемпионство подряд.

— Два этих чемпионства они взяли с разными главными тренерами. Хорошо знакомый вам по ЦСКА Игорь Никитин строил в «Локомотиве» команду почти четыре года. Сменивший его Боб Хартли взял трофей сейчас почти тем же составом. Многие считают, что всё равно это было сделано на «багаже» Никитина. Такие суждения уместны?

— Думаю, любой тренер оставляет свой отпечаток. Если брать тот ЦСКА и сегодняшний «Локомотив», то эти команды строились долго, строились пошагово. Даже если не брать тренерскую работу, игроки очень долгий период были в одном костяке. Это тоже очень важно, когда атмосфера в раздевалке не сильно меняется. Думаю, это один из факторов, который помог им выиграть.

Так что говорить про «багаж» только одного Никитина… Понятно, что он проделал большую работу, но и Хартли — это не просто какой-то человек, пришедший не пойми откуда. Это тоже большой тренер с большим именем. И он заслуженно выиграл с «Локомотивом», — приводят слова Окулова «Известия».