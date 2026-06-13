Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павел Дорофеев оценил игру своего партнёра по «Вегасу» Ивана Барбашёва

Павел Дорофеев оценил игру своего партнёра по «Вегасу» Ивана Барбашёва
Комментарии

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев высказался об игре своего партнёра по команде Ивана Барбашёва.

«Барби — один из тех игроков, которые привносят в нашу команду физическую мощь. Он всегда силён с шайбой. И без шайбы он такой же. Он всегда оказывается в нужном месте в нужное время и выкладывается на полную в каждой смене», — приводит слова Дорофеева официальный сайт НХЛ.

30-летний Иван Барбашёв в текущем розыгрыше Кубка Стэнли провёл 21 игру, в которых забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач.

«Вегас» в финальной серии Кубка Стэнли — 2026 уступает «Каролине Харрикейнз» со счётом 2-3.

Материалы по теме
Русская перестрелка в финале Кубка Стэнли! «Каролина» — в шаге от трофея
Видео
Русская перестрелка в финале Кубка Стэнли! «Каролина» — в шаге от трофея
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android