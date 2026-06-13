Павел Дорофеев оценил игру своего партнёра по «Вегасу» Ивана Барбашёва

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев высказался об игре своего партнёра по команде Ивана Барбашёва.

«Барби — один из тех игроков, которые привносят в нашу команду физическую мощь. Он всегда силён с шайбой. И без шайбы он такой же. Он всегда оказывается в нужном месте в нужное время и выкладывается на полную в каждой смене», — приводит слова Дорофеева официальный сайт НХЛ.

30-летний Иван Барбашёв в текущем розыгрыше Кубка Стэнли провёл 21 игру, в которых забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач.

«Вегас» в финальной серии Кубка Стэнли — 2026 уступает «Каролине Харрикейнз» со счётом 2-3.