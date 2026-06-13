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Щитов оценил перспективы минского «Динамо» в следующем сезоне КХЛ

Щитов оценил перспективы минского «Динамо» в следующем сезоне КХЛ
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о перспективах минского «Динамо» в следующем сезоне.

«Главного тренера ведь ещё не назначили. Но свой поступательный путь в развитии минского «Динамо» будет зависеть от назначения наставника. Насколько главный тренер будет компетентен, опять же, в команде поменяется система подготовки в том числе. Многое будет зависеть от тренера, а сейчас сложно рассуждать. Но многое зависит от менеджмента, кого найдут, чего хотят», — приводит слова Щитова LiveResult.

Этим летом минское «Динамо» покинули нападающий Вадим Шипачёв и главный тренер Дмитрий Квартальнов.

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