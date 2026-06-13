Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов предположил, как чемпионат мира по футболу влияет на финал Кубка Стэнли — 2026. «Вегас Голден Найтс» в финальной серии Кубка Стэнли — 2026 уступает «Каролине Харрикейнз» со счётом 2-3.

«НХЛ в этом году надо было пораньше закончить плей-офф, потому что уже начался чемпионат мира по футболу. Они потеряют много зрителей. Футбольный турнир проходит раз в четыре года, поэтому НХЛ должна была просчитать этот момент.

Что касается финала Кубка Стэнли, наши ребята растут и показывают себя с лучшей стороны. Это при всех удачах и неудачах нашего хоккея, отсутствия на чемпионате мира. Игроки у нас появляются и уезжают в НХЛ, хотя все постоянно говорят, что у нас нет хоккеистов», – цитирует Крикунова Metaratings.