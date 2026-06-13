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Квартальнов ответил, обсуждал ли «Локомотив» возможность подписания контракта с Шипачёвым

Квартальнов ответил, обсуждал ли «Локомотив» возможность подписания контракта с Шипачёвым
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Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов заявил, что не обсуждал с руководством ярославского клуба возможный приход Вадима Шипачёва в команду.

«О Вадиме много говорить не надо, он пригодился бы любой команде. С руководством «Локомотива» о нём мы не говорили. Есть Александр Радулов, другие ребята, которые ещё играли при мне и сейчас составляют опытный костяк в «Локомотиве».

Могу только сказать, что у Шипачёва всегда на самом высоком уровне игра в большинстве. Но Вадим не нуждается в особом представлении — это опытный игрок, настоящий профессионал, стрессоустойчивый парень, в коллективе играет позитивную роль, учит молодёжь. За те два года в Минске с ним он сыграл большую роль и помог многим ребятам вырасти до высокого уровня», — цитирует Квартальнова ТАСС.

Напомним, Шипачёв, игравший под руководством Квартальнова в минском «Динамо», подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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